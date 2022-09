Diego Ivo fala em bom retrospecto do CRB em casa para vencer líder Cruzeiro

Uma das referências do CRB, o zagueiro Diego Ivo esteve presente em 11 dos últimos 13 jogos da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B, sendo peça importante no sistema defensivo do time alagoano que, nas últimas seis rodadas, recebeu apenas três gols na competição.

Com três vitórias e dois empates nos últimos seis jogos, o CRB diminuiu a distância para o quarto colocado, Vasco, para apenas cinco pontos, e agora mira outra boa sequência de resultados para seguir perseguindo o sonho do acesso à Série A.

“Temos tido boas atuações nos últimos jogos, isso é importante pois eleva nossa confiança num momento importante da temporada. Conquistamos bons resultados nestes últimos confrontos, mas sobretudo, temos mantido um bom padrão de jogo. Mesmo nas partidas em que, por algum detalhe a vitória não veio, a equipe se portou muito bem, atuando com consistência”, disse o experiente zagueiro.

Após empate no Clássico das Multidões contra o arquirrival CSA, agora a equipe regatiana enfrentará o líder da competição, em duelo importante para suas pretensões no campeonato.

“Recentemente vencemos adversários de muita tradição jogando no Rei Pelé, como Sport e Grêmio, e enfrentaremos o Cruzeiro com a mesma postura das outras partidas. Sabemos da força e da tradição deles, mas tentaremos impor nosso estilo de jogo diante de nossa torcida para buscar um resultado positivo. Não faltará entrega e dedicação”, disse o defensor.

O duelo entre CRB e Cruzeiro está marcado para às 20h30 deste sábado (17), realizado no Estádio Rei Pelé,, o Trapichão, em Maceió/AL, e válido pela 30ª rodada da Série B.