ABC derrota Paysandu e garante acesso à Série B de 2023

Confirmado primeiro acesso à Série B do próximo ano. Na noite deste sábado (17), em duelo válido pela 5° rodada da segunda fase da Série C, o ABC recebeu o Paysandu no Frasqueirão, em Natal, e venceu por 1 a 0, com gol do Guilherme Garré.

Com o resultado, o ABC se garantiu na segunda divisão depois de cinco anos jogando as últimas divisões. O Paysandu continua mais um ano na Série C, após quatro quedas nas últimas fases da competição desde a queda em 2018.

O jogo começou muito movimentado, mas sem grandes chances criadas. O ABC partiu par ao ataque, pressionou, rondou a área, mas não conseguiu marcar nos minutos iniciais. No primeiro tempo, foram oito escanteios para a equipe potiguar, que não furou o bloqueio do Paysandu.

Na etapas final, o Papão começou a sair mais para o jogo, precisando também dos três pontos para seguir vivo, era a única opção depois de ter segurado o ABC nos primeiros. Após a torcida potiguar começar a perder a paciência pela falta de criatividade, a equipe paraense passou a chegar mais ao ataque, mas sofreu um duro golpe aos 22 minutos, quando Wallyson cruzou rasteiro, a defesa do afastou mal e a bola sobrou para Guilherme Garré, que emendou um foguete de pé esquerdo para dar números finais e dar a vitória para os 14 mil torcedores que estavam no Frasqueirão.

O ABC terminou a primeira fase da Série C na 6° colocação com 31 pontos, apenas dois acima do 9° colocado e primeiro time fora do G-8. Foram oito vitórias, sete empates e quatro derrotas, tendo uma das melhores defesas da competição.

Na fase seguindo, caiu no grupo com Vitória, Figueirense e Paysandu. Foram cinco jogos até o acesso oficial, com três vitórias e dois empates, com apenas um gol sofrido e quatro marcados.

Agora, o ABC joga contra o Figueirense, fora de casa, no próximo sábado (24), às 17h, no encerramento da segunda fase. O Paysandu, já eliminado, enfrenta o Vitória, na Curuzu, em Belém, apenas para cumprir tabela.