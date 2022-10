Pedro Coratti faz balanço de temporada e projeta próximos desafios pelo Araçatuba

O ano de 2022 foi especial e proporcionou experiências incríveis ao jovem Pedro Coratti. Meia de apenas 18 anos e fã de Messi e Iniesta, que foi um dos destaques do Araçatuba na atual edição do Campeonato Paulista Sub-20.

Pelo time do interior paulista, teve grande desempenho na primeira fase da competição, e contribuiu para que a agremiação avançasse na disputa com a terceira melhor campanha do grupo.

“Ter um desempenho como esse na primeira fase foi surpreendente. Eu consegui me adaptar ao time fazendo o meu melhor. Me preparei muito para estar entre os 11 titulares e a cada dia eu sentia que estava chegando mais próximo disso (de começar jogando). Tive uma evolução constante desde que cheguei no clube, em março”, afirmou.

A boa performance no estadual rendeu algo até então inédita para a carreira de Corrati, que foi um período de observação por qual passou no Flamengo ao lado de alguns companheiros de equipe. Experiência essa grandiosa e bastante produtiva como o próprio explica.

“Foi uma das melhores experiências que tive no futebol, um clube imenso que me proporcionou coisas que eu nunca tinha passado. Todo dia que eu chegava no Ninho do Urubu para treinar, passava em frente ao campo do profissional e pensava que num momento não tão distante poderia estar ali, treinando com eles, jogando, e ganhando títulos. No tempo que estive lá, adquiri muita experiência, tive uma rotina que todo atleta sonha em ter e vou usar isso como aprendizado”, contou.

Já de olho na próxima temporada, Pedro Coratti mira com a camisa do Araçatuba a participação em um dos principais campeonatos nas categorias de base. Esta é a Copa São Paulo, sonho da grande maioria dos jovens talentos vindos da base.

“É a maior vitrine que tem para o jovem atleta. Disputar uma copinha e ser acompanhado pelo Brasil inteiro é uma experiência única. Se Deus quiser, será a alavanca para um clube grande do Brasil ou do mundo. Tenho me dedicado ao máximo para isso, estou na minha melhor fase”, concluiu.