Destaque do Fortaleza, Lucas Sasha fala sobre boa fase no clube e briga por vaga na Libertadores com clube cearense

Um dos principais nomes do Fortaleza nestas últimas semanas, o meia Lucas Sasha falou sobre seus ótimos números na Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, essa fase positiva dele é consequência de um trabalho forte que tem feito ao longo dos últimos meses.

“Tenho feito um ótimo segundo semestre com todos e isso é importante, pois é fruto de um trabalho muito forte que tenho feito nos últimos meses. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e agradeço ao grupo e à comissão técnica pela confiança que estão me dando”.

Sasha falou, também, sobre a briga por vaga na Taça Libertadores novamente.

“Estamos em uma campanha de recuperação no campeonato. Primeiro, nos afastamos do Z4. Isso foi muito bom. Agora vamos pensar jogo a jogo para, quem sabe, buscarmos objetivos ainda maiores na disputa”, falou o jogador.