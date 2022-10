Avaí anuncia saida de Lisca após seis derrotas seguidas na Série A

A casa caiu e Lisca não é mais o técnico do Avaí. A demissão do técnico foi anunciada pelo Leão da Ilha na noite desta segunda-feira (24), dois dias depois da derrota para o Palmeiras, por 3 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico, que foi contratado para substituir Eduardo Barroca, estreou bem ao vencer o Atlético-MG no Estádio da Ressacada. Mas a sequência de seis derrotas resultou na saída. Lisca deixa o Leão com 14,2% de aproveitamento e na zona de rebaixamento, sendo o 19°, seis atrás do Ceará, primeira equipe fora do Z-4.

Sequência do Avaí

De acordo com a direção do Avaí, os profissionais da casa, Fabrício Bento e o coordenador Marquinhos Santos, assumirão as atividades em conjunto com a equipe técnica do clube. O próximo jogo Avaí é na quinta-feira (27), diante do Cuiabá, às 20h, pela Série A, do Brasileirão, na Arena Pantanal.

Mais um trabalho ruim

A passagem de Lisca pelo Avaí foi curta, da mesma forma como no Sport e no Santos, clubes em que também trabalhou em 2022. Na Ilha do Retiro, o técnico ficou apenas quatro jogos. Foram 21 dias, uma vitória e três empates até aceitar a proposta do Santos, que buscava um comandante para o lugar de Fabián Bustos. A saída foi polêmica, com muitas críticas por parte do presidente Yuri Romão.

Na Vila Belmiro, Lisca dirigiu o Santos em oito partidas e teve 38% de aproveitamento, com duas vitórias, três empates e três derrotas. Em nota, o Peixe afirmou que a decisão ocorreu em comum acordo.