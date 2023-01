Botafogo vence São Carlos e se classifica para próxima fase da Copinha

Na manhã desta sexta-feira (6), Botafogo e São Carlos-SP se enfrentaram pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo, pelo Grupo 19 da Competição, foi realizado no Estádio Prof. Luís Augusto de Oliveira, o "Luisão", em São Carlos. Em confronto marcado pelo equilíbrio, Botafogo venceu pela margem mínima, 1 a 0, gol de Maranhão.

Jogo duro

Os primeiros minutos da partida foram marcados por um confronto estudado. O São Carlos, com Marcelo Jr, chegou à abrir a sair na frente aos 6 minutos, mas o gol foi anulado com a marcação de impedimento.

Com o passar do tempo, o jogo foi ganhando ritmo mais acelerado e quente, com as duas equipes buscando o ataque. Num período de apenas 5 minutos, o Botafogo recebeu dois cartões amarelos.

O São Carlos cresceu e deu início á uma pressão na busca do primeiro gol. Os paulistas tiveram uma boa sequência ofensiva, com escanteios e finalizações ao gol adversário.

A melhor chance do primeiro tempo veio aos 44, também com o São Carlos. Breno Santos saiu rápido em contra-ataque e acertou finalização na trave.

O Alvinegro carioca voltou para o segundo tempo disposto à se impor e mudar o cenário do jogo. Aos 7 Sapata ganhou do zagueiro e finalizou para grande defesa do goleiro. Na sobra, Maranhão tentou de voleio, mas Mateusão tirou de cabeça.

O São Carlos tentava se concentrar na marcação e fechar espaços, feito que conseguiu até os 24 minutos. Foi quando Sapata fez linda jogada no lado direito e na dividida com o zagueiro, Mineiro furou e a bola sobrou para Maranhão. O atacante limpou Akin com um drible de corpo e chutou para abrir o placar.

A última investida e tentativa de empate do São Carlos seria aos 29, quando após finalização de fora da área, Gabriel Toebe soltou a bola nos pés de Breno Santos, que tocou de cobertura, mas viu Kawan tirar em cima da linha. Na sequência, a arbitragem marcou o impedimento. Assim, os cariocas levaram a melhor e venceram por 1 a 0.

Sonho vivo

No outro jogo do grupo, chuva de gols. O Pinheirense-PA, goleou o São Carlense por 4 a 1 e se manteve vivo na disputa pela classificação.

Porém, o triunfo dos paranaenses começou com um sustos. Aos 4 minutos, Costa acertou um chute no alto, sem chances para o goleiro, e abriu o placar para o São Carlense.

A reação do Pinheirense viria no início da segunda etapa. Aos 6, após lançamento longo, Roxo chegou na entrada da área para bater cruzado no cantinho e igualar o marcador. Dois minutos depois, a virada. Em cobrança de pênalti, Evandro deslocou o goleiro para colocar os paraenses na frente.

Aos 30, nova penalidade para a equipe de Icoaraci. Evandro de novo tratou de colocar a bola no fundo das redes e ampliar a vantagem. O ato final aconteceria no último lance do duelo, quando Roxo recebeu na intermediária e bateu rasteiro no canto para fechar o placar de 4 a 1.

Classificação e próximos compromissos

Com os resultados, o Botafogo chegou aos 6 pontos e garantiu classificação para próxima fase da Copinha. O São Carlos, com 1 ponto, faz confronto decisivo contra o Pinheirense-PA, que tem 3, na segunda-feira (9), ás 8h45. O São Carlense, também com 1 ponto, enfrenta os cariocas também na segunda, ás 11h, e precisa torcer por uma combinação de resultados.