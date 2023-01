Nada de gols: Bahia e CSA empatam pela segunda rodada da Copinha

O Bahia empatou com o CSA em partida sem gols neste sábado (7) pela segunda rodada da Copinha, no Baetão, em São Bernardo do Campo.

A partida foi bem difícil para as equipes, com poucas oportunidades ao gol. O Bahia teve uma chance de gol, que veio com Lawan que acabou jogando a bola por cima do travessão. Já o CSA teve chance no final do segundo tempo, fora da área mas também passou pela trave

Apesar de não ter vencido nenhuma partida,o Bahia se encontra na vice-liderança do grupo 25 com dois pontos. Para se classificar para a próxima fase sem depender de outro resultado, o Tricolor precisa ganhar do EC São Sebastião, líder do grupo, e que venceu o Operário-PR por 2 a 1 na rodada.

Próxima rodada

As equipes voltam a campo na terça-feira (10) pela terceira e última rodada da fase de grupos. O CSA enfrenta o Operário-PR às 13h. Já o Bahia logo depois, às 15h15, contra o EC São Bernardo.