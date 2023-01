Cruzeiro bate Penapolense e avança para próxima da Copinha com 100% de aproveitamento

Três jogos, três vitórias e 100% de aproveitamento. O Cruzeiro tomou conta do grupo 10 e encerrou a sua participação na atual fase da Copinha com vitória de 3 a 0 sobre a Penapolense, no Estádio Municipal Tenente Carriço, o Tenentão. Henrique, Jhosefer, de pênalti, e Arielson foram os responsáveis por balançar as redes.

Gol rápido, mas Pantera equilibra

Por ser o último jogo da fase de grupos, o time estrelado optou por poupar alguns jogadores, evitando ter risco de serem suspensos, como Japa, Fernando, Ruan Índio e Otávio. As mudanças não mudaram o estilo de jogo da Raposa. Em pressão no ataque, chegou ao gol com cinco minutos de jogo. Arielson fez boa jogada na área, observou a entrada de Henrique e rolou para o camisa 24, que sem nenhuma marcação, tocou na saída de Marlon.

As Panteras do Noroeste começaram a ganhar mais campo e passaram a sair em contra-ataques. Ronaldo tentou surpreender, após receber lançamento na área, com um toque entre as pernas de Henrique, mas Ygor segurou em dois tempos. A Penapolense foi se acertando com o tempo e conseguiu equilibrar a partida na etapa inicial.

Foto: Doug Patrício/BH Fotos/Cruzeiro

Domínio prevalecido em gols

No segundo tempo, o Cruzeiro voltou a aparecer mais no campo de ataque. Denilson cobra falta na área. Robert subiu bem na segunda trave e cabeceou para fora. Aos 15, Arielson arriscou da entrada da área. Marlon espalmou pela linha de fundo. Após escanteio, o atacante Arielson desviou e a bola tocou na mão de Erick. Pênalti. Jhosefer bateu forte, não dando nenhuma chance para o goleiro, que chegou a encostar na bola.

A defesa da Pantera que conseguiu impedir os avanços do Cabuloso dormiu no ponto e foi punida. Denilson carregou até à linha de fundo, rolou para trás e Arielson apareceu sem nenhuma marcação e teve apenas o trabalho de ampliar. Penapolense até tentou surpreender em chute rasteiro de Wesley, que tentou buscar o canto. Ygor caiu e segurou firme.

Situação e próximos jogos

O Cruzeiro terminou a fase de grupos na primeira colocação, com nove pontos. Já o Penapolense termina em terceiro, com três, os mesmos do segundo Capivariano, que ainda joga na rodada.

Na próxima fase da competição, a Raposa irá encarar o segundo colocado do grupo 9. Velo Clube, em segundo, e Cuiabá, em terceiro, possuem a mesma pontuação. A vaga será confirmada na segunda-feira.