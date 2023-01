Em jogo com arbitragem polêmica, XV de Piracicaba e Juventude ficam no empate pela Copinha

Na tarde deste domingo (8), XV de Piracicaba e Juventude se enfrentaram pela segunda rodada do grupo 32 da Copinha. O jogo valia a liderança, já que ambos venceram na estreia. Entretanto, apesar dos esforços dos dois times, o placar terminou empatado em 1 a 1, no estádio Comendador Souza, em São Paulo.

O Nhô Quim começou melhor, e logo aos 40 segundos Eric mandou a bola para a rede após cobrança de falta, mas o gol foi anulado. Logo após, o camisa 23 obrigou Luizão a trabalhar, em cruzamento de Ezequiel. O Juventude conseguiu entrar no jogo e equilibrar as ações, mas se complicou quando teve o zagueiro Abner expulso, que recebeu o segundo amarelo por parar um contra ataque.

Depois de insistir e manter mais a bola no campo de ataque, o Ju inaugurou o marcador. Pedrinho lançou Caíque, que disputou com André Martini, limpou Flávio e, com categoria, colocou no canto. O camisa 9 é o artilheiro dos jaconeros na competição.

Na etapa final, o XV fez valer a superioridade numérica e martelou o Juventude, que se limitou a se defender. Depois de muito insistir pelo lado direito, Ezequiel, que comandou as ações ofensivas dos alvinegros, foi às redes em um lindo chute da intermediária, igualando tudo.



O camisa 18 ainda daria assistência a Eric para o que seria a virada dos paulistas, entretanto, o auxiliar anulou o gol de forma errônea. Assim, o confronto terminou empatado.

Nacional vence a primeira e encosta nos líderes

Horas antes, o Nacional-SP, dono da casa, aproveitou a presença de sua torcida e superou o Alecrim-RN de virada. Witauã abriu o placar para os potiguares, e Higor e Guilherme Nazaré garantiram os primeiros três pontos para os paulistas.

Classificação e próximos jogos

Desta maneira, Juventude e XV possuem ambos quatro pontos, na liderança da chave. Os gaúchos estão à frente pelo saldo de gols. O Nacional encostou nos líderes, com três, enquanto o Alecrim-RN, zerado, está eliminado.

Na quarta-feira (11), o XV de Piracicaba encara o Alecrim para se garantir na próxima fase, enquanto Nacional e Juventude, no mesmo dia, se enfrentam em uma partida que já pode ser considerada o primeiro mata-mata para ambos.