Avaí sai atrás, mas vence Marcílio Dias de virada fora de casa pelo Catarinense

Não foi uma grande atuação, mas o Avaí virou sobre o Marcílio Dias, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, e conseguiu sua segunda vitória em três rodadas do Campeonato Catarinense 2023. Vitão abriu o placar para o Marinheiro, mas Waguininho e Gustavo decretaram o triunfo azurra por 2 a 1, neste sábado (22).

Esta foi a primeira vitória do Avaí contra o Marcílio Dias na condição de visitante em sete anos.

Poucas chances

A primeira etapa foi pouco movimentada em Itajaí, até por conta do forte calor. As duas equipes tiveram praticamente a mesma quantidade de posse de bola e cada time finalizou três vezes, mas sem muito perigo.

Rodrigo Pimpão, pelo lado esquerdo, tomou a iniciativa em alguns momentos para o Marcílio Dias, que teve um pouco mais de presença ofensiva em relação ao rival, mas não foi capaz de criar um grande volume de chances. No lado do Avaí, Waguininho e Felipinho, destaques contra o Camboriú na rodada anterior, foram pouco acionados.

A melhor chance da primeira etapa veio aos 17, para o Marcílio. Após chute travado, a bola sobrou para Juninho, que finalizou da entrada da área e exigiu boa defesa de Igor Bohn. O jogo ainda ficou marcado por uma paralisação de cerca de quatro minutos por conta de um drone que sobrevoou o estádio. Sem grandes emoções, o primeiro tempo terminou sem gols.

Leão vence de virada

Para o segundo tempo, Alex de Souza trocou Gustavo por Felipinho, mas viu seu time sair atrás pouco depois. Aos 2, após cobrança de falta de Juninho, a bola desviou na barreira e sobrou na segunda trave para Vitão, que se lançou para empurrar para o fundo do gol: 1 a 0. Este foi o primeiro gol do Marcílio Dias em quatro jogos na temporada.

A vantagem marcilista, porém, durou pouco. Aos 11, Natanael recebeu pela esquerda e cruzou com capricho para encontrar Waguininho, que bateu de primeira e fez um belo gol para empatar em Itajaí. Logo depois, o atacante pediu substituição por lesão.

Após esses dois gols rápidos, o jogo voltou a um ritmo lento, apesar de o Avaí ter um pouco mais de iniciativa. No Marcílio Dias, o técnico Rogério Corrêa promoveu a estreia do experiente atacante Rafael Costa, que pouco contribuiu.

Já na reta final do jogo, com os times bastantes mexidos, o Avaí conseguiu o segundo gol. Aos 40, após grande bola enfiada por Andrey, Gustavo apareceu nas costas da defesa, tirou do goleiro Rafael Pin e virou para o Leão. O Marcílio Dias ainda tentou buscar um ponto e assustou em jogadas aéreas, mas não evitou a segunda derrota em casa no campeonato.

Classificação e próximos jogos

Com seis pontos, o Avaí assume momentaneamente a vice-liderança do Catarinense. Já o Marcílio Dias, com um ponto, está em décimo, mas pode cair para a lanterna até o fim da rodada.

O Marcílio Dias volta a campo na quinta-feira (26) contra o Criciúma, fora de casa, às 21h, enquanto o Avaí visita o Hercílio Luz na quarta-feira (25), às 19h.