Paulo Schardong destaca jogo de estratégia e atuação do Democrata após triunfo na estreia

O técnico Paulo Schardong iniciou a sua quarta passagem pelo Democrata GV com vitória por 1x0 sobre o Democrata SL, na noite da última segunda-feira (23), no Mamudão, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O gol dos três pontos foi marcado pelo zagueiro Rony nos minutos finais do confronto.

Após a conquista dos três pontos, Schardong analisou a atuação de sua equipe e o trabalho realizado durante a semana. “Foi um jogo parelho, muito igual e no Campeonato Mineiro não existe jogo fácil. A nossa estratégia de neutralizar a equipe deles e jogar funcionou muito bem nos dois tempos. Foi um jogo de muita estratégia. Tivemos duas ótimas oportunidades no primeiro tempo, não convertemos e a equipe deles não criou praticamente nada. Na segunda etapa, ficou praticamente inalterado e nós tivemos uma grande chance logo no início que parou no goleiro adversário que fez uma defesa muito importante. Temos uma confiança muito grande na situação da bola parada, trabalhamos bastante isso na semana que passou e fomos premiados com o gol na parte final do jogo que nos deu a vitória na estreia diante da nossa torcida”, destacou o comandante.

Paulo em um treinamento do Democrata (Foto: Divulgação/Democrata)

O treinador enalteceu o apoio da torcida e ressaltou a dificuldade do próximo jogo. “O resultado nos dá tranquilidade para pensar no próximo confronto, que é uma pedreira, contra a Caldense, em Poços de Caldas. Os jogadores estão de parabéns, comissão técnica, staff, diretoria, todos trabalhando muito. Nosso torcedor foi o décimo segundo jogador como sempre e agora nosso trabalho é recuperar os jogadores, pensar em uma estratégia para o jogo contra a Caldense, que será uma partida dura e, se Deus quiser, fazer outro grande jogo para a gente continuar sonhando e galgando terminar entre os quatro primeiros colocados no final dos oito jogos”, finalizou.

A partida entre Democrata GV e Caldense será neste sábado (28), às 16h, no Estádio Doutor Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, em Poços de Caldas.