Destaque da Copinha assina contrato profissional com o Mixto “Um sonho sendo realizado”

A Copa São Paulo de Futebol Junior é o torneio que mais revela atletas das categorias de base para o profissional. Na equipe do Mixto, isso não foi diferente. A equipe observou de perto seus jovens jogadores e optou por reforçar a equipe profissional com alguns deles.

O lateral esquerdo Anthony foi um dos destaques da equipe Sub-20 e agora assinou o contrato profissional com o Mixto. Ele falou sobre as experiencias vividas na Copinha.

“Foi a minha segunda disputa de Copa São Paulo. É a maior competição de base do Brasil, grandes nomes do futebol brasileiro já jogaram, por isso é uma experiência incrível. Enfrentamos equipes com muita qualidade, e a Copinha te deixa mais preparado para chegar a equipe profissional. Aprendi muito durante os jogos e dei o meu máximo para mostrar o meu futebol, sempre com o objetivo de ajudar o Mixto.”

Graças as boas atuações, Anthony, de apenas 19 anos, subiu para a reforçar a equipe principal do Mixto na disputa do Campeonato Mato Grossense. O jovem falou sobre esse novo desafio.

“Para mim é um sonho sendo realizado. Meu principal objetivo sempre foi chegar aos profissionais e depois de muito trabalho, a oportunidade chegou. Estou aprendendo dia após dia, observando meus companheiros e escutando as orientações da comissão técnica. O Mixto tem uma excelente estrutura e profissionais de alto nível que me ajudam dentro e fora de campo, com esse apoio a adaptação fica mais fácil. Sei da responsabilidade que é vestir a camisa do maior campeão estadual e quero agarrar toda oportunidade que eu tiver”.