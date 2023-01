Lateral da Chapecoense projeta duelo contra o Figueirense: “Queremos vencer para brigar pelas primeiras posições”

Nesta quarta-feira (25), a Chapecoense visita o Figueirense as 21h no estádio Orlando Scarpelli, em partida válida pela 4° rodada do Campeonato Catarinense. O Verdão do Oeste venceu na estreia, mas vem de uma derrota e um empate nas últimas rodadas. Agora, a equipe precisa vencer para se reaproximar das primeiras posições.

Foto: Divulgação/Chapecoense

Jovem destaque da Chape, o lateral Kevin, de apenas 22 anos, foi titular no duelo contra o Criciúma e recebeu elogios dos torcedores. Ele comentou sobre as expectativas para o próximo desafio do time.

“Será um jogo difícil, o adversário tem muita qualidade e terá a torcida a seu favor, mas sabemos da nossa força. Estamos nos preparando muito bem, dia após dia sinto a equipe mais entrosada e focada na vitória. A comissão técnica tem nos orientado e vamos arrumar alguns detalhes. Queremos vencer para voltar a brigar nas primeiras posições do Campeonato Catarinense.”

O lateral é um dos destaques da equipe em 2023 e vem sendo titular na equipe. Kevin falou sobre as suas expectativas para o restante da temporada.

“Me preparei bastante na pré-temporada, para começar bem o ano. Sabemos da força e da qualidade do elenco, e tenho evoluído cada dia mais ao lado dos meus companheiros. Temos grandes objetivos nessa temporada e vamos precisar de todos. Quero agarrar cada oportunidade com o objetivo de sempre ajudar a Chapecoense”.