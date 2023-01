Sport aplica goleada no Belo Jardim e dorme na liderança do Pernambucano

Em noite eletrizante de terça-feira (24), o Sport goleou o Belo Jardim, por 6 a 1, na Ilha do Retiro, e carimbou assim a maior goleada, do Campeonato Pernambucano, em partida válida pela 5ª rodada.

Leão baila em campo

Foto: Divulgação| Rafael Bandeira

O jogo começou moleza para o Sport, com a equipe mostrando suas habilidades desde o minuto inicial e bailando em campo. Aos 3, Rafael Thyere, de cabeça, abriu o marcador na Ilha. E incrivelmente, na sequência, o Leão, com a estreia do meia Jorginho, ampliou o placar, após assistência de Luciano Juba.

O Belo Jardim se encontrava perdido dentro de campo, e só levou perigo numa desatenção do goleiro Denival, que em primeira atuação como profissional, se atrapalhou ao tentar sair jogando fora da área e deixando a barra dando bobeira, aliviado ele ficou, já que Grafite errou a finalização. Aos 38, Edinho marcou o terceiro, mostrando assim a força do Sport em campo. A etapa inicial se findou com o Sport vencendo por 3 a 0, deixando o Belo Jardim numa situação complicada.

Leão segue bailando, Belo Jardim diminui

Foto: Divulgação| Rafael Bandeira

A etapa final recomeçou com um Sport mais seguro e mais ofensivo diante do frágil e sem mudança, Belo Jardim. Aos 19, após dar rebote em chute de Labandeira, Wanderson, que havia acabado de entrar, fez o quarto. Na sequência, ele também fez o quinto, após bela jogada e cruzamento do lateral Eduardo. Neste momento o Sport aplicava a maior goleada do campeonato pernambucano, com isso, o Leão relaxou um pouco no jogo, e o Belo Jardim aproveitou para fazer o seu "golaço de honra" com o zagueiro Vítor Carlos.

Mas, foi aí, que eles cutucaram o Leão com a vara curta, a equipe de Ederson Moreira saiu pra jogo, e fez seu último gol na partida, com Gabriel Santos que completou um cruzamento e contou com a falha do goleiro Pezão para sacramentar o bailão do Sport em campo.

Classificação

Com a goleada, o Sport dorme na liderança, com 10 pontos. O Leão só perde o primeiro lugar em caso de vitória ou empate do Retrô. Já o Belo Jardim, é lanterna na competição.

Próximos Jogos

O Sport volta a campo no próximo sábado (28), diante do Retrô, às 19h, na Ilha do Retiro. Já o Belo Jardim recebe no domingo (29), às 19h, o Petrolina, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito.