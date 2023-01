Com gols na etapa final, Sport vence ABC na estreia no Nordestão

Em noite de sábado (21) incrível, o Sport venceu o ABC numa facilidade, por 2 a 0, em primeiro jogo válido pela Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Os gols da partida, saíram na etapa final, com Edinho abrindo o placar e o zagueiro Sabino fechando com chave de ouro.

Sem perigos

O jogo começou não tão emocionante, sem muitas criações, mesmo com a posse de bola sendo toda do Sport, a equipe teve dificuldades para invadir a defesa do ABC. Aos 23, o cara do amor chegou com uma cabeçada, sim, falo de Vágner Love, mas mandou para fora. Já o ABC buscou se defender e se lançou ao ataque, mas quando buscou isso falhou muito nos passes. As equipes saíram para o intervalo com vaias das torcidas pela ruim atuação.

Leão reage e marca

Foto: Rafael Bandeira | Sport

A partida recomeçou com um Sport mais destemido e focado, com vontade de marcar. Aos 3, após uma grande jogada de Gabriel Santos, Edinho apareceu de surpresa na pequena área para completar cruzamento e abrir o marcador. Após o gol, o ABC até tentou sair mais para o ataque, em busca do empate e foi aqui a equipe acordou.

Em chance, o zagueiro Afonso cabeceou após cobrança de escanteio, mas a defesa do Leão salvou em cima da linha. O Leão seguiu superior na partida, tanto que após cobrança de escanteio, com Sabino desviando de cabeça, sem defesa para o goleiro Simão. Aos 46, ainda deu tempo do ABC tentar diminuir, a bola sobrou para Maycon Douglas dentro da área, mas chutou em cima do goleiro e perdeu a chance de diminuir o placar. Fim de jogo, o Sport vence o ABC, por 2 a 0.

Como ficou?

Com a vitória, o Sport divide a liderança do Grupo A com o Fortaleza, que também jogando em casa derrotou o Campinense pelo mesmo placar. Com isso, ABC e Campinense largam com saldo de dois gols negativos no Grupo B.

Próximos Jogos

Pela Copa do Nordeste, as duas equipes só voltam a atuar em fevereiro, pela segunda rodada. No dia sábado (4), o ABC recebe o Fortaleza no Frasqueirão. Já no domingo (5), o Sport visita o Campinense, em Campina Grande.