Victor Sá admite frustração após empate sem gols do Botafogo com Nova Iguaçu: "Saímos chateados"

O empate sem gols entre o Botafogo e Nova Iguaçu, na noite desta quarta-feira (1), não frustrou apenas os torcedores presentes no Luso-Brasileiro. Após a partida, Victor Sá, atacante do Alvinegro, lamentou o resultado e falou sobre o desempenho da equipe.

"É complicado falar. No primeiro tempo começamos bem, deixamos cair na metade, eles tiveram mais chances. Depois martelamos, não conseguimos fazer o gol. Sabemos que não podemos perder ponto assim, sabemos nossa qualidade, podíamos ter vencido. Saímos chateados, frustrados, agora é trabalhar para o fim de semana", disse Victor Sá.

Victor Sá foi questionado também sobre a saída de Jeffinho, que acertou transferência para o Lyon, da França. O atacante deve receber novas oportunidades com o técnico português Luís Castro.

"Futebol é sempre assim, muito rápido. Quando cheguei, fiz ótimas partidas. Sei da minha qualidade e a do elenco, tenho experiência, sei que jogador passa por momentos difíceis, não pode é desanimar e deixar de trabalhar. É dar o melhor porque Luís Castro e comissão técnica estão vendo", completou.

Próxima partida

Mesmo com o empate sem gols, o Botafogo subiu para terceira posição e somou dez pontos na tabela do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu, por sua vez, ficou na sétima colocação, com seis pontos.

No próximo domingo (5), o Botafogo enfrenta o Boavista, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, pela sétima rodada do Carioca. O Orgulho da Baixada vai receber o Vasco, na próxima terça (7), às 21h10, também no Mané Garrincha.