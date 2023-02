João Paulo comenta sobre adaptação na Suécia e projeta estreia no clube

O atacante João Paulo (22), está vivendo sua primeira experiência no futebol internacional. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, o atleta foi transferido para o Varbergs BolS, time que disputa a primeira divisão da Suécia.

João comenta que quando chegou ao país, demorou um pouco para se adaptar ao estilo de jogo sueco.

“Os brasileiros têm um destaque aonde for em relação a qualidade técnica, mas uma coisa que me chamou muito atenção aqui, foi a força física dos suecos e a intensidade. Nunca tinha visto algo assim e a partir de agora pretendo adquirir essas características, trabalhando muito no dia a dia.”

Quando o atleta chegou a cidade de Varberg, sua primeira impressão foi muito positiva, tendo em vista que o país é considerado primeiro mundo.

“O país é literalmente de primeiro mundo. Eu ainda não conhecia a Europa e é totalmente diferente do Brasil. Estou gostando muito da cidade, fora que todos me acolheram bem, fui muito bem recebido.”

O Varbergs BolS vem realizando jogos amistosos, visando à preparação para as principais competições do país. João Paulo vive expectativa para estrear oficialmente pelo clube.

“A expectativa é sempre a melhor possível, esperamos fazer uma boa copa, uma boa liga e quem sabe pensar na parte de cima da tabela”, afirmou o atacante.

O próximo jogo do Varbergs BolS será pela Svenska Cupen, contra o Ostersunds FK, às 11h no horário de Brasília.