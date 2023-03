“Sou o responsável por isso”, diz Eduardo Coudet após novo empate do Atlético-MG

Em clássico válido pelo Campeonato Mineiro disputado na Arena Independência neste sábado (25), o Atlético-MG ficou no empate com o América-MG por 1 a 1.

O Galo saiu na frente com Patrick, ainda no início do confronto, mas sofreu o empate na reta final da etapa inicial. Após o fim do confronto, o técnico Eduardo Coudet avaliou o futebol apresentado pela equipe.

“Vamos falar o que temos dito. Estamos fazendo testes, mas o início não foi o melhor, e acho que o primeiro tempo não foi bom. Pode ser por efeito da viagem, e entrar em jogo logo na sequência teve um custo. Mas no segundo tempo na quarta e hoje foi diferente”, disse o comandante argentino.

“O início é difícil quando se está cansado, mas depois vai. Mas temos que entender por que isso acontece, são muitas viagens e muitos jogos. Mas não saímos da responsabilidade de que o Galo tem que ganhar. Sou o primeiro e máximo responsável por isso”, completou.

O Atlético-MG chegou ao segundo jogo seguido com empate, após placar igual contra o Carabobo, da Venezuela em confronto válido pela fase preliminar da Libertadores.

“Sabemos que tínhamos que vencer em casa, voltando de viagem longa. Acho que entramos sonolentos, o América pressionou mas saímos na frente, e depois tomamos o gol de bola parada. Importante continuar em primeiro, temos um jogo importantíssimo na quarta”, comentou o meia Otávio na saída do campo após o fim do jogo.

“De todos os jogos, esse veio de uma viagem muito cansativa. Tínhamos que estar mais ligados, mas nesse jogo ainda é aceitável por essa viagem, chegamos sexta de madrugada. Não pode aceitar entrar no clássico desligado, mas sabemos que hoje o empate foi importante”, finalizou o jogador do Atlético-MG.

Próximo jogo

O Galo volta a campo na próxima quarta-feira (01), às 21h30, na Arena Independência, contra o Carabobo, válido pelo jogo da volta da pré-Libertadores. Como terminou empatado sem gols, o time brasileiro torcida da vitória para se garantir na próxima fase.