Coudet pontua apatia do Atlético-MG, mas diz que gostou do empate: “Bom resultado”

Na noite desta quarta-feira (22), o Atlético-MG só empatou por 0 a 0 contra o Carabobo, na Venezuela, e precisa de uma vitória para garantir a classificação na próxima fase da Libertadores. Em um jogo morno, o Galo não soube furar o bloqueio venezuelano e se despediu de campo zerado no placar.

Na entrevista após o apito final, Eduardo Coudet criticou a falta de rapidez da equipe no primeiro tempo e que resultou em um jogo apático. Mesmo assim, o treinador enalteceu a igualdade e que o grupo tem total condições de vencer em seu campo, com ajuda da torcida.

“Acho que o primeiro tempo não gostei. Muito lento. As trocas de passes. Faltou atacar os espaços. O campo de jogo não permitiu muito tocar a bola. Mas foi para os dois times. Achava que a gente teria que jogar mais rápido. No segundo tempo, geramos mais situações. É um resultado para jogar em casa. Tivemos determinação para buscar o jogo até o final. Eles praticamente não chutaram no nosso gol na segunda etapa. Mas foi um bom resultado para finalizarmos a série em casa”, destacou o comandante.

Coudet também ponderou que essa lentidão que impediu o ataque do Galo, foi causado mais por causa do forte poder defensivo do Carabobo. No entanto, ele disse que a maioria das equipes favoritas têm dificuldades com times que se fecham e por isso não começou o jogo com dois jogadores no ataque.

“Acho que todos os times do mundo tem dificuldades contra times bem montados. Não queríamos começar com dois atacantes como Sasha e Paulinho. Sempre se vai ter dificuldades quando o adversário se coloca atrás da linha da bola”, explicou o argentino.

Na conclusão da coletiva, Coudet falou sobre as complicações da logística para a partida na Venezuela, citando a péssima condição do gramado. Por fim, ele se anima para o duelo decisivo no Mineirão e têm certeza que o time terá uma atuação melhor.

O confronto da volta será daqui uma semana, na quarta-feira (1º), no Estádio do Mineirão.