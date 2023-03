Artilheiro e campeão na base, atacante Kennedy Sampaio assina em definitivo com o Vitória

O Vitória acertou a contratação do atacante Kennedy Sampaio, de 19 anos. O jogador chegou ao clube em 2021, por empréstimo junto ao Grêmio, e agora assina de forma definitiva com o Rubro-Negro.

“Muito feliz por esse acerto com o Vitória. Fui muito bem recebido aqui desde que cheguei e me sinto em casa. Agradeço a confiança do clube e sigo focado em retribuir dentro de campo”, destacou o jovem atleta.

Kennedy Sampaio foi o artilheiro do Vitória no Campeonato Baiano Sub-17 de 2021, com oito gols marcados em dez jogos. Naquele mesmo ano, o atacante também se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 pela equipe de Salvador.

“Vestir a camisa do Vitória é uma grande motivação. Vou trabalhar forte para seguir evoluindo e ajudar o clube a buscar os seus objetivos”, concluiu.