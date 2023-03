Histórico! Nova Iguaçu vence o Vitória e vai a segunda fase da Copa do Brasil pela 1ª vez

O Nova Iguaçu recebeu hoje (01) o Vitória para a partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, e bateu o time baiano por 2 a 0. Eliminada na primeira fase das edições de 2018 e 2022, o Laranja da Baixada avançou pela primeira vez na sua história à segunda fase da competição. O Vitória por sua vez, amarga a segunda eliminação do ano, já que também caiu na primeira fase do Campeonato Baiano.

Diante de um adversário recuado, que jogava apenas pelo 0 a 0, o time comandado por Carlos Vitor contou com gols de Léo Índio e Márcio Duarte, no segundo tempo, para fazer história e embolsar R$ 900 mil.

Primeiro tempo morno

O time Rubro-Negro foi para a partida com o regulamento debaixo do braço, adotou uma postura recuada tentando jogar nos contra-ataques, mas todos sem sucesso. Os únicos lances produzidos pelo time baiano foram com Léo Gamalho e Thiago Lopes, porém nada que assustasse o time da Baixada Fluminense.

O Laranja da Baixada teve uma primeira etapa desafiadora, visto que o Vitória montou um ônibus na frente da meta a ser defendida. O time do Rio quase conseguiu furar a retrança no final do primeiro tempo mas Luã Lúcio chutou para fora.

Segundo tempo mais agitado

A segunda etapa reservou emoção para os torcedores das duas equipes. Nos primeiros minutos, o goleiro do time Rubro-Negro viu seu goleiro Lucas Arcanjo manter o 0 a 0 no placar nos primeiros minutos, mas não conseguiu evitar o gol de pênalti de Léo Índio, aos 23 minutos da etapa complementar. A partir do 1 a 0 no placar, o time visitante passou a propor o jogo enquanto o Nova Iguaçu adotou a postura defensiva. Aos 37, Márcio Duarte fez o 2 a 0 e concretizou a vitória e classificação do time do Rio. Resultado gigante para os donos da casa que avançam pela primeira vez à segunda fase da competição.

Agenda

O Nova Iguaçu volta a campo no próximo sábado (04), às 19h30, quando visita o Boavista pelo Campeonato Carioca. Já o Vitória volta a campo no domingo (05), às 16h, para fazer o clássico BaVi pelo Campeonato Baiano. O time Rubro-Negro não tem mais chances de avançar à fase mata-mata do Estadual.