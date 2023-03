Isaac vê Atlético-MG pronto para clássico mineiro na segunda rodada do Brasileirão Sub-20: 'Desenvolver o nosso melhor'

Na próxima quarta-feira, 8, o Atlético Mineiro terá o segundo compromisso pelo Brasileirão Sub-20 2023. Agora, o Galo vai medir forças em um duelo local contra o América Mineiro, fazendo o clássico da segunda rodada da competição nacional.

Titular na estreia da equipe no torneio, o atacante Isaac já sabe o que será preciso fazer para conquistar os primeiros três pontos no Brasileirão da categoria. Aos 18 anos, Isaac garante que o clássico mineiro é uma boa oportunidade para mostrar o "melhor" em campo e projeta o duelo como "bom" para dar o start na competição.

"Encaramos este clássico como uma ótima oportunidade para desenvolver o nosso melhor neste jogo. Sem dúvidas será uma grande partida. São duas equipes qualificadas. Acredito que isso é bom para este início de competição. Nada como um jogo após o outro. Vamos encarar este clássico muito bem", disse o atacante.

Até este jogo contra o América, o Atlético teve praticamente uma semana para treinar. A estreia da equipe, no último dia 1 de março, não foi do jeito que todos esperavam. Porém, Isaac destaca que a equipe chega bem para este duelo caseiro e com confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido no dia a dia. Além disso, Isaac garante que lições ficaram da estreia e que tudo está sendo ajustado para não cometer erros no clássico mineiro.

"Sem dúvidas chegamos muito bem, tanto fisicamente como psicologicamente. Sabemos da necessidade dos três pontos e da importância deste jogo. Vamos seguir para este jogo com o que viemos trabalhando desde o começo da temporada. Confiamos muito nesse trabalho. Sabemos que não foi o resultado que queríamos nessa estreia. Fomos para o Ceará (na estreia) para voltar com os três pontos, que era importante para o começo da competição. Mas acredito que serviu de aprendizado para todos da nossa equipe. Já conversamos e ajustamos todos detalhes que pecamos na estreia", finalizou.

Atlético e América jogam nesta quarta-feira, 8, às 15h, na Arena Vera Cruz, em Betim, em Minas Gerais.