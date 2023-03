Em jogo pegado, Palmeiras vence São Bernardo e está na semifinal do Paulistão

A noite deste sábado (11) marcou o duelo entre as duas melhores campanhas da fase de grupos do Paulistão 2023. Sob muita chuva, Palmeiras e São Bernardo se enfrentaram pelas quartas de final do campeonato estadual, em um Allianz Parque que recebeu pouco mais de 39 mil torcedores.

Em jogo duríssimo, as equipes disputaram a classificação do início ao fim. O time do ABC teve grandes oportunidades, mas parou em boas defesas do goleiro Weverton, convocado novamente para a seleção brasileira, e em erros individuais. O Palmeiras, com grande atuação de Bruno Tabata, que assumiu a titularidade no lugar de Endrick, também teve boas chances. O Bernô contou com grandes defesas de seu goleiro, Alex Alves, e as equipes mostraram por que terminaram a fase de grupos com as maiores pontuações do campeonato.

Após um primeiro tempo pegado e com mais finalizações da euipe visitante, Grabiel Menino acertou grande cruzamento para Rony. O novo atacante da seleção subiu mais do que seus marcadores e, de cabeça, marcou o único gol da noite. Ainda na primeira etapa, ambas as equipes reclamaram fortemente de pênaltis polêmicos não marcados.

Segundo tempo perde intensidade, mas Rony valoriza a classificação

No segundo tempo, a partida perdeu um pouco de sua intensidade, mas, mesmo assim, continuou com boas chances. Com o decorrer do tempo, o Palmeiras foi se fechando e assumindo o domínio da posse, sem sofrer muito perigo nos minutos finais.

Com a classificação, o atual campeão brasileiro está entre os quatro melhores colocados do Campeonato Paulista pelo décimo ano consecutivo.

Após a classificação, Rony, autor do gol palestrino, ressaltou o espírito de decisão do Palmeiras: "Acredito que a nossa equipe está acostumada a disputar decisão. Estávamos jogando com a segunda melhor equipe da competição, somos experientes, acredito que vale ressaltar a nossa equipe porque soube sofrer. Jogo difícil, de detalhes, entrega e determinação. Esse é o nosso espírito, soubemos sofrer. É parabenizar o nosso time".

O verdão agora espera os outros semifinalistas para conhecer o seu adversário. A equipe de Abel Ferreira, detentora da melhor campanha do estadual, enfrentará o semifinalista de pior campanha, com direito a mando de campo, em jogo único. Já o São Bernardo, time com melhor campanha entre os eliminados das quartas, vai automaticamente para as semifinais da Taça Independência.