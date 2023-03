Em noite iluminada de Bruninho, Bragantino vence e está na semi

Na noite deste domingo (12), o Bragantino recebeu o Botafogo-SP no Estádio Nabi Abi Chedid, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2023. Tendo sido o primeiro de seu grupo e jogando em casa, o Massa Bruta confirmou o favoritismo e bateu o Fogão, se confirmando nas semis.

Pressão dos donos da casa

O Braga se impôs por estar diante de sua torcida, e adotou uma postura agressiva desde o apito inicial. Pressionando até mesmo sem a bola, os mandantes chegaram com perigo logo aos 10, quando Artur encontrou Bruninho, que cruzou na boca gol, mas viu a bola passar por toda a área sem ninguém completar. Assim, o próprio Bruninho foi às redes cinco minutos depois, completando cruzamento de Hurtado na segunda trave.

O Tricolor demorou a reagir, e só foi criar uma chance aos 25, quando Osman rolou para Robinhona área, que bateu para fora. Em seguida, Bruninho fez bela jogada pela direita e foi derrubado ao invadir a área. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade, mas voltou atrás e anulou a marcação após checar o VAR

Massa Bruta garante a classificação

Assim como na primeira etapa, o RB Bragantino partiu ao ataque. Logo aos 3 minutos, Lucas Cunha pegou sobra de primeira e arriscou da entrada da área, e Matheus Albino interveio com bela defesa. O goleiro do time de Ribeirão Preto repetiu a dose em chute de Bruninho, após chute forte do meia.

Aos 33, Vidal quase marcou contra e ampliou para o adversário, mas contou com a sorte e a trave para impedir. Aos 38, em novo cruzamento de Hurtado, Alejandro cabeceou, e Matheus Albino salvou duas vezes em cima da linha. Entretanto, a noite era de Bruninho, que no rebote foi novamente às redes, dando números finais ao jogo.

Classificação e próximos jogos

Com a classificação à próxima fase, o RB Bragantino espera agora o vencedor de São Paulo x Água Santa para conhecer seu adversário. Já o Botafogo volta a campo apenas em abril, para enfrentar o Juventude pela Copa do Brasil.