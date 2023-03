Líder em desarmes e minutos, Mário Sérgio valoriza momento pelo Ituano e projeta quartas de final do Paulistão

Mário Sérgio tem sido um dos destaques do Ituano neste Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo é o líder da equipe em desarmes, com média de 2,1 por partida (segundo a plataforma SofaScore). Além disso, foi titular em 11 dos 12 jogos do Galo, e substituído em apenas uma ocasião, é o jogador de linha com mais minutos pelo time no estadual.

“Feliz pela sequência de jogos e por poder colaborar com o time. Acredito que esses números são fruto do trabalho diário, e dão uma motivação extra para seguir evoluindo. Isso também é mérito do grupo. Seguimos focados em busca dos nossos objetivos”, disse o defensor.

Classificado após vencer o Santos por 3 a 0, no último domingo (5), o Ituano vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final do Paulistão. Mário Sérgio projeta o início desta nova etapa do torneio.

“A competição entra em uma nova fase e precisamos estar prontos. Vamos enfrentar um grande adversário, fora de casa, mas acredito no potencial da nossa equipe. A semana de trabalho será intensa e focada na preparação para a decisão de domingo”, finalizou.

Corinthians e Ituano se enfrentam em jogo único para decidir quem avança às semifinais do Paulistão. A partida está marcada para domingo (12), às 16h, na Neo Química Arena.