Palmeiras vence Ituano com gol de Murilo e vai a quarta final seguida no Paulistão

O Palmeiras está em outra final. O Verdão bateu o Ituano por 1 x 0, neste domingo (19), no Allianz Parque, e chegou a sua 4ª final seguida no Campeonato Paulista. O zagueiro Murilo foi o responsável pelo único gol do jogo. Com a eliminação, o Galo de Itu volta as suas atenções para a disputa da Série B.

“Avanti Palestra”

O Palmeiras de Abel Ferreira entrou em campo buscando manter a rotina de finais. E, desde o começo, os donos da casa pressionaram o Ituano com diversos ataques seja pelos lados ou pelo meio. Veiga foi o homem de criação e a todo momento tentou criar chances para os seus companheiros conseguirem abrir o placar, sem sucesso.

Por outro lado, o Ituano manteve a estratégia usada contra o Corinthians na fase anterior, e se concentrou na defesa e em atacar através de contra-ataques velozes. Com a defesa dos visitantes bem postada e um ataque pouco objetivo, a partida foi para o intervalo com o resultado zerado.

Na volta dos vestiários, o Verdão manteve o ímpeto ofensivo e seguia pressionando o Ituano, que apenas se defendia. Nessa situação, ambos técnicos fizeram alterações em seus times para mudar o ritmo do jogo. E, aos 13, o zagueiro Murilo abriu o placar após a bola ser lançada na área e desviada por Gustavo Gómez.

Na frente da partida, o Palmeiras se sentiu a vontade de apenas esperar o Ituano para poder contra-atacar. Contudo, os visitantes estavam com o ataque pouco inspirado e não criaram grandes chances de perigo. Placar final: 1 a 0.

Tabela e compromissos

Com o resultado, o Palmeiras aguarda o vencedor de RB Bragantino x Água Santa que se enfrentam nesta segunda-feira (19). Já o Ituano, volta suas atenções na preparação da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro que terá início em abril.