Reforço do Botafogo Sub-20 Feminino tem passagem pela seleção Brasileira e quer títulos pelo clube: “Espero escrever uma história de glórias”

Nesta quarta-feira o Botafogo Feminino entra em campo as 15h, no CEFAT, contra o Fortaleza pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Na estreia, as atletas do Fogão golearam o Cefama do Maranhão por 9x0 e assumiram a liderança do Grupo C.

Destaque desse primeiro jogo, Ana Guimarães marcou dois gols e ajudou o time a construir essa grande vitória. Ela comentou sobre a sensação de estrear balançando as redes.

“Fizemos uma grande partida, tivemos concentração durante os 90 minutos e todas estão de parabéns. Para mim foi uma sensação única, no meu primeiro jogo com o uniforme do Botafogo poder marcar, em dose dupla ainda. Vou continuar trabalhando forte, treinando bem, para marcar mais vezes e ajudar o Fogão, que é o meu maior objetivo.”

Com apenas 19 anos, Ana Guimarães já participou de treinamentos com a seleção brasileira de base e promete trazer um pouco dessa experiência para a equipe do Botafogo.

“Fui convocada em 2019 para treinar com a equipe Sub-17 e depois em 2021, já na equipe Sub-20. Foi uma experiência única e inesquecível. Além de conhecer a Granja Comary, eu tive acesso a todas as estruturas, grandes atletas e grandes profissionais. Posso dizer que aprendi muito lá, e trago essa bagagem para as minhas companheiras no Botafogo.”

Foto: Divulgação/Botafogo

Além da experiência com a amarelinha, Ana também já conquistou o Campeonato Carioca Sub-18 pelo Vasco da Gama. Agora, anunciada como um reforço do Botafogo, ela diz estar focada na busca por mais um troféu.

“Meu principal objetivo é crescer e evoluir. Estou aproveitando toda a estrutura e a recepção do Botafogo. Procuro aprender ao máximo com minhas companheiras e devolver isso dentro de campo. Nossos treinamentos são fortes e estamos com esse objetivo claro na nossa cabeça, que é chegar forte para a disputa do Brasileirão. Temos o Carioca pela frente também, e com essa camisa não podemos entrar pensando em outra coisa, se não, vencer”.