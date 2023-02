Eleito o melhor em campo, GB exalta jogada ensaiada e comemora nova vitória do Democrata

Na noite da última segunda-feira (20), o Democrata GV venceu o Pouso Alegre, em casa, por 1x0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O resultado colocou a equipe de Governador Valadares na liderança do Grupo C, com nove pontos ganhos, e momentaneamente entre os quatro que avançam para as semifinais do Estadual.

Autor do gol da vitória e eleito o melhor jogador para partida, o zagueiro GB comemorou o resultado e destacou que a jogada foi treinada. “Gol muito importante para mim. Foi uma bola que treinamos bastante durante a semana e, no jogo, saiu muito bem batida pelo Nael. Feliz por poder voltar a marcar com essa camisa em um jogo importantíssimo, que valeu a liderança do nosso grupo”, explicou.

O zagueiro também falou sobre a dificuldade da partida e ressaltou a estratégia utilizada para conseguir o resultado. “Foi um jogo muito difícil. Tivemos oportunidade de ampliar o placar no primeiro tempo com boas chegadas e não sofremos tanto defensivamente. Já no segundo tempo, como eles estavam atrás do placar, é normal se lançarem mais ao ataque. A gente estava tentando encaixar um contra-ataque para fazer o segundo gol, que nos daria uma boa vantagem, mas no final conseguimos suportar a pressão do Pouso Alegre e seguramos o resultado que foi importantíssimo para darmos mais um passo ao nosso objetivo que é a classificação”, finalizou.

GB e o elenco do Democrata voltam a campo no sábado (25), às 18h, fora de casa, contra a Patrocinense.