Em jogo eletrizante, Atlético-MG vence Cruzeiro e chega ao G-8 do Brasileirão Feminino

Em clássico emocionante válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 2 neste domingo (02), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Ingrid Guerra, Ludmilla e Dayana Rodriguez anotaram os gols do Galo, enquanto Carol Baiana e Marília fizeram os tentos da Raposa.

Com a vitória, o Atlético-MG engatou mais três pontos e chegou aos nove, subindo para sétima colocação, entrando no grupo que garante vaga para a próxima fase da competição. O Cruzeiro perdeu a segunda seguida e caiu para 10º colocação da competição.

O duelo

O confronto começou com roteiro emocionante. Logo aos dois minutos, Ludmilla roubou a bola perto da área e finalizou com perigo. Aos três, Neném levou pela direita e cruzou na área para Ingrid Guerra completar para o gol e abrir o placar para o Galo.

O Atlético-MG começou ligado no duelo. Aos oito minutos, Ludmilla recebeu cruzamento na área e cabeceou para o fundo do gol para anotar o segundo.

Não demorou muito para o terceiro. O Galo de forma absoluta, fez o 3 a 0 com Dayana Rodriguez. A meia recebeu passe na entrada da área e finalizou com categoria. A bola ainda resvalou na trave e morreu no fundo do barbante.

O Galo quase anotou o quarto aos 33', quando Ingrid Guerra finalizou de fora da área, a bola desviou na marcação e por pouco não entrou. Com algumas mudanças no intervalo, o Cruzeiro melhorou e passou a atacar muito mais que no primeiro tempo. A Raposa jogou em cima durante os minutos iniciais do segundo tempo e aos 21', Carol Baiana achou passe para Larissa dentro da área, que bateu na saída de Raíssa, mas a goleira fez uma grande defesa.

Aos 40', o primeiro gol do Cruzeiro. Janaína cruzou na medida e Carol Baiana completou para o fundo da rede. Um minuto depois, a Raposa chegou ao segundo e colocou fogo na partida. Marília aproveitou o vacilo da zaga atleticana e anotou. Apesar de tentar o terceiro, o jogo terminou mesmo com vitória do Atlético-MG.

Próximos jogos

Os dois times voltam a focar na próxima rodada do Brasileirão Feminino. O Atlético-MG entra em campo no dia 14, na sexta-feira, às 19h, contra o São Paulo, em Minas Gerais. O Cruzeiro viaja até o Nordeste e encara o Ceará, no dia 15, no sábado, às15h.