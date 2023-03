Destaque da base do Internacional quer a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 “Somos atuais campeãs e queremos manter o nível”

Nesta quarta-feira o Internacional entra em campo pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, as 17h, diante do Corinthians, fora de casa. Atuais campeãs, as Gurias coloradas reforçaram o seu elenco e querem novamente erguer o caneco em 2023.

De volta ao Inter, onde venceu títulos importantes, como o Gauchão e a Libertadores Feminina Sub-16, Leticia Camilotti comentou sobre seu retorno e as expectativas para a estreia na temporada 2023.

“No Inter eu me sinto em casa. Nasci em uma família inteira colorada, e agora de volta ao Rio Grande do Sul, tenho esse apoio deles de pertinho. Fiquei muito feliz em retornar ao clube que me abriu as portas ao futebol, e onde eu já tive conquistas importantes. Espero que esse retorno seja repleto de alegrias, assim como minha primeira passagem, a começar com a disputa do Brasileirão Sub-20”.

Foto: Arquivo Pessoal

Depois da pandemia, e de uma passagem vitoriosa também no Botafogo, onde venceu o Campeonato Carioca Feminino Sub-20, a volante busca chegar na equipe profissional neste retorno ao Colorado.

“Atualmente eu vivo um momento de amadurecimento, não apenas técnico e físico, mas pessoal também. Sai bem novinha do Internacional e hoje posso retornar com experiências importantes, até para passar para as minhas companheiras. Aprendemos juntas todos os dias, e quero aproveitar esse momento de crescimento, para quem sabe chegar na equipe profissional”.

Na primeira rodada o Inter empatou com o Corinthians por 1x1. Agora Letícia quer buscar a primeira vitória neste retorno ao elenco das gurias coloradas. Ela falou sobre a ansiedade e importância desse momento.

“Será um jogo muito difícil, sabemos da qualidade das nossas adversárias, mas a vitória sempre será o nosso maior objetivo nos jogos. Vamos lutar para voltar com o resultado positivo pra casa e ganhar moral na competição. Somos atuais campeãs e queremos manter o nível de um clube gigantesco como o Internacional.”