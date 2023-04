Retrô vence Salgueiro e vai à final do Campeonato Pernambucano pelo segundo ano seguido

Na tarde deste sábado (8), o Retrô venceu o Salgueiro, por 3 a 1, e se classificou para a final do Campeonato Pernambucano. Radsley, Luisinho e Matheus Serafim anotaram para a Fênix. Anderson Recife, em cobrança de pênalti, diminuiu para o Carcará.

Equipes marcam

O jogo começou com o Retrô dominando, se impondo e mandando nas ações iniciais. Aos 19, Radsley aproveitou um bate rebate do lado direito da área, para abrir o placar. Em desvantagem no placar, o Salgueiro passou a sair mais, ter mais bola no pé, e em uma dessas investidas, conseguiu um pênalti de bandeija, onde Odilávio foi para a cobrança, mas o goleiro Jean defendeu e ainda salvou o rebote. Na sequência, no mesmo lance, Odilávio foi novamente derrubado, e o árbitro Gilberto Castro Junior marcou outro pênalti, porém antes da cobrança, o árbitro chegou a expulsar Guilherme Paraíba, do Retrô, mas depois de olhar o VAR anulou o vermelho direto e deu apenas um amarelo. Na segunda cobrança, Anderson Recife não desperdiçou e empatou a partida, com isso o árbitro soou o apito e mandou para o vestuário no 1 a 1.

Retrô atropela Salgueiro

A partida recomeçou sem tantas emoções, com chuva caindo e campo pesado. Diferente da etapa inicial, o Carcará conseguiu ganhar mais espaço, dificultando a vida do adversário. Mas, quem marcou mesmo, foi a Fênix, que aos 28, Luisinho acerta um chutaço de fora da área e coloca o Retrô na frente novamente. Na sequência, Matheus Serafim aproveitou um bom lançamento feito por Guilherme Paraíba, da zona defensiva, ganhou na velocidade da zaga do Carcará e tirou do goleiro Éverton, marcando o terceiro, e decretando a vitória do Retrô.

Mas, e como fica?

A vitória coloca o Retrô na final do Campeonato Pernambucano pelo segundo ano seguido. Já o Salgueiro esta eliminado e termina a competição em quarto lugar, já que o Petrolina, o outro semifinalista eliminado, fez uma campanha melhor na fase de classificação.

Finalíssima

Ainda não tem data para as finais do Campeonato Pernambuco, mas a previsão é de que Sport e Retrô disputem o título nos dias 15 e 22 de abril. E por determinação da Federação Pernambucana de Futebol, os dois jogos serão realizados na Arena de Pernambuco.