Vovô Allan Aal completa 12 anos da estreia como treinador profissional e garante: “Chegarei à Série A em breve”

O dia 10 de abril de 2011 é inesquecível para Allan Aal. Afinal, nesta data, ele fez o seu primeiro jogo como treinador profissional. O começo não poderia ser melhor, pois, mesmo atuando fora de casa, dirigiu o Rio Branco de Paranaguá no sucesso de 1×0 diante do Iraty pelo Campeonato Paranaense. Naquele estadual, por sinal, Allan Aal fez um trabalho de recuperação e conseguiu manter o Rio Branco na elite.

Doze anos após a sua estreia, Allan Aal passou a carreira a limpo e projetou a sequência da sua trajetória. “A caminhada não foi nada fácil. Porém, foi muito gratificante evoluir e cumprir todas as etapas que eu acredito que deveriam ser cumpridas para que eu pudesse me consolidar. Trabalhei em categoria de base, depois em equipes que não tinham divisão no cenário nacional, até chegar em times da Série B, sempre brigando pelo acesso e, inclusive, consolidando uma ascensão em 2020 pelo Cuiabá. Me sinto pronto e ao mesmo tempo em evolução para dirigir qualquer equipe e tenho convicção de que chegarei à Série A em breve. Quero aproveitar e agradecer todos aqueles profissionais que estiveram ao meu lado e contribuíram de alguma maneira nesses 12 anos de carreira para que eu pudesse alcançar os meus objetivos e me consolidar no mercado. Preciso também ser grato aos atletas com quem trabalhei, além de amigos e familiares que sempre estiveram ao meu lado”, declarou o treinador de 44 anos.

Foto: Divulgação/AV Assessoria

Além dos 12 anos como treinador profissional, outro motivo de comemoração recente para Allan Aal foi o nascimento do seu primeiro neto. No último dia 03 de abril veio ao mundo Bernardo, com 48,5 cm e 3,315 kg. “Tive inúmeras propostas no começo do ano, mas optei em não iniciar nenhum trabalho nesses primeiros meses de 2023 para me recuperar completamente da cirurgia que fiz no meu joelho e, principalmente, para acompanhar e estar junto à minha filha, Maria Antônia, durante o final da gravidez. Foi especial estar presente no nascimento do meu primeiro neto”, admitiu o técnico.

Recuperado da cirurgia no joelho e feliz pelo nascimento saudável do seu primeiro neto, Allan Aal foca agora no prosseguimento da carreira como técnico. “Nesse tempo que fiquei sem treinar equipe procurei aprimorar e aprender bastante. A cada dia o futebol exige algo diferente, seja na relação humana ou nas questões técnicas e táticas. Me sinto muito grato e orgulhoso pelo meu nome estar sempre em evidência no mercado e acredito que logo estarei na ativa novamente. A sequência de ótimos trabalhos que realizamos nas últimas edições da Série B me dão essa condição. Agora é analisar as movimentações para fazer a melhor escolha e realizar um grande trabalho, como foram nos anos anteriores”, finalizou.