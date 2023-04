Joia do CRB, David Braw celebra título Estadual: ‘a sensação é única e indescritível”

Em ascensão com a camisa do Galo, o meio-campista David Braw segue crescendo e ganhando espaço com a camisa do CRB. A jovem promessa do clube foi peça importante para o título invicto do clube no Estadual. Jogador voluntarioso, veloz e inteligente, o atleta, de apenas 19 anos, celebrou o título do Campeonato Alagoano: “A sensação é única e indescritível. Todos nós do grupo trabalhamos demais no dia a dia para alcançar esse primeiro objetivo da temporada”.

Considerado uma das principais joias do clube nas últimas temporadas, o jogador já chamou a atenção de diversos gigantes do futebol brasileiro: como Grêmio, Fluminense e Bahia. Além disso, já foi apontado pelo presidente do CRB Mário Marroquim como a maior revelação do Galo nos últimos anos.

Para a sequência da temporada, David Braw será peça fundamental para o grande objetivo do clube na temporada: conseguir o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro. No bate-papo, o jogador projetou a sequência do ano: “Ainda temos muitos objetivos durante o ano. Temos a Copa do Brasil e o Brasileirão Série B. A preparação do grupo tem sido intensa para chegarmos longe na Copa e buscarmos o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro”.