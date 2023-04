Autor de dois gols na estreia da Bezinha, Uberaba projeta sequência com o Ska Brasil: "Aumentou a confiança"

A estreia do Ska Brasil no Paulistão Sub-23 - Bezinha foi do jeito que o clube planejou. Frente ao Amparo, a equipe de Santana do Parnaíba venceu por 3 a 0 e largou na frente no Grupo 4 da competição. Para chegar na vitória, o Ska contou com dois gols do atacante Marcus Uberaba.

Aos 23 anos, ele retornou ao clube no início do mês de abril após passagem pelo futebol do nordeste, onde defendeu o Barcelona de Ilhéus durante a primeira divisão do Campeonato Baiano. Para Uberaba, a estreia com dois gols serviu para elevar a confiança visando a sequência do Paulistão.

"Com certeza os dois gols ajudaram a aumentar a confiança. Porém, a confiança tem que estar presente durante todo o campeonato e em todo o desenvolvimento do trabalho", afirmou o atacante.

Marcus Uberaba explicou ainda a importância de ter atuado em outro centro do futebol brasileiro. Em cinco jogos pelo Barcelona de Ilhéus, o centroavante anotou um gol na Bahia. Agora, ele quer usar essa experiência adquirida para ajudar o Ska Brasil na busca dos objetivos dentro da Bezinha.

"Acredito que a experiência em outros campeonatos só vem a acrescentar de forma positiva no nosso ciclo profissional. Isso também em conjunto com um bom preparo físico e também o lado psicológico. Essas experiências podemos passar para o grupo todo e poder ajudar e contribuir de forma positiva para o crescimento do time".

Ao longo desta semana, o Ska Brasil se prepara para enfrentar o Paulista pela segunda rodada da Bezinha. No próximo sábado, 29, a partir das 15h, o duelo será no Estádio do Canindé. Com a semana livre para treinos, Uberaba quer aproveitar para ajustar os detalhes e buscar pontos longe de casa.

"Estamos trabalhando firme e queremos sair de lá somando pontos. É almejada a vitória, acompanhada de um excelente desempenho e um ótimo trabalho em equipe. Claro, sempre respeitando nossos adversários", finalizou.