Roger Gabriel supera Beijoca e se torna jogador mais jovem a estrear pelo profissional do Bahia

Na tarde de ontem (26), O Bahia foi superado pelo Itabuna pelo placar de 4 a 0 para o Itabuna, em Camacã, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Apesar de ter jogado com o Sub-20 e da derrota, o meia-atacante Roger Gabriel, de 16 anos e 14 dias, teve seu momento de celebração.

No segundo tempo do jogo, o garoto entrou em campo e se tornou o jogador mais jovem da história do Esquadrão a atuar profissionalmente. Sendo assim, Roger superou o ídolo Beijoca, que também estreou com a camisa tricolor aos 16 anos, 4 meses e 21 dias. Confira:

"O jogo não saiu como a gente queria, a gente veio aqui para triunfar. O vacilo no início fez cair a intensidade e a concentração. Mas no segundo tempo conseguimos igualar bem, tentamos o gol, não saiu, mas é só agradecer pela oportunidade", disse o jogador, em entrevista à TVE Bahia.

Vale destacar que diante do Itabuna o Bahia usou a equipe sub-20, com alguns jogadores do sub-17. O Tricolor já estava classificado para a semifinal como líder do Baianão. Os dois times voltam a se encontrar nos dias 12 e 19 de março, com o segundo jogo disputado na Fonte Nova.

Roger assina contrato profissional com o Bahia

No último dia 16 de fevereiro, o meia assinou seu primeiro contrato profissional, válido até 2026. O evento de assinatura do contrato aconteceu no Museu do Bahia, na Arena Fonte Nova, e contou com a presença de representantes do clube e de familiares de Roger Gabriel, que está muito feliz com a oportunidade.

"Estou feliz em assinar o meu primeiro contrato profissional e por ter sido aqui no Bahia, clube que me acolheu desde que eu tinha 11 anos e que eu tenho uma gratidão imensa. Espero poder retribuir dentro de campo com triunfos e títulos. Bora Bahêa", afirmou.