Thiago Falango celebra estreia como profissional em vitória do Ecus na Segunda Divisão do Paulista

O Ecus estreou com vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2023 (quarto patamar estadual). Jogando em casa, no domingo (23), o Leão do Colorado bateu o Mauaense, por 3 a 1, pela primeira rodada da competição.

Thiago Falango era um dos atletas do elenco suzanense que teve muito o que comemorar ao término da partida no estádio Suzanão. O volante, que atuou durante os 90 minutos do confronto, fez a sua estreia como profissional e, além disso, ainda contribuiu com uma assistência para o terceiro gol, que sacramentou o triunfo do time de Suzano.

“Não consigo imaginar estreia melhor. Realizei um sonho de me tornar jogador profissional, vencemos a partida e ainda pude ajudar com um passe para o gol. Passa um filme na cabeça, lembrar de tantas coisas que lutei, tudo que passei para chegar aqui. A felicidade é imensa. Uma sensação indescritível. É mais um passo que dou na carreira e agradeço ao Ecus e todos que me apoiam. Sei que ainda é só o começo, então vou continuar me dedicando para continuar evoluindo cada vez mais”, celebrou o meio-campista.

Após passagens pelas categorias de base do Independente de Limeira, Nacional-SP e Itapirense, o jogador de 21 anos chegou ao Leão do Colorado no início desta temporada para a disputa da Bezinha, como é popularmente conhecida a Segunda Divisão paulista.

Foto: Amauri Diniz

Com o resultado, o Ecus de Thiago Falango fecha a primeira rodada na liderança do Grupo 6, com três pontos. Jabaquara e Nacional, que também venceram, vêm logo atrás com a mesma pontuação, mas levam desvantagem nos critérios de desempate. Barcelona Capela (4º), Mauá (5º) e Mauaense, que ficou com a lanterna após a derrota, completam a classificação.

A equipe suzanense volta a campo na próxima sexta-feira (28), quando enfrenta o Barcelona Capela, às 15h, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na capital, pela segunda rodada do Estadual.