Brenno Dourado destaca preparação do Penapolense e projeta disputa do Estadual

Há 20 dias do primeiro compromisso no Campeonato Paulista Sub-15, o Penapolense segue trabalhando e realizando amistosos para sua estreia no dia 8 de abril. No último sábado (18), o clube bateu a seleção da Prefeitura de Echaporã por 6x0. Um dos destaques da equipe foi o meio-campista Brenno Dourado com um gol e uma assistência. Apesar de jovem, o atleta soma força, chegada na área e finalização.

Dourado destacou a vitória em mais um amistoso e ressaltou a importância de chegar no melhor nível possível para a estreia. “Vencer é sempre bom. A gente está se preparando muito bem para o Campeonato Paulista, mas é preciso ter os pés no chão. Estamos em um grupo difícil, equilibrado e precisamos chegar ainda mais fortes para lutar pela classificação”, disse.

A estreia de Brenno Dourado e todo elenco do Penapolense será no dia 8 de abril, sábado, às 9h, contra o Araçatuba. O confronto será disputado no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis.