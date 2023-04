Com histórico de acessos, lateral André Rosa estreia pelo Independente de Limeira: “Primeiro passo”

No último domingo (23), o lateral-direito André Rosa estreou pelo Independente de Limeira. Ele foi titular e atuou durante os 90 minutos do empate com o União São João, em 1 a 1, na rodada de abertura da Segunda Divisão Paulista.

“Fiquei muito feliz com a estreia e por ter jogado os 90 minutos, é um primeiro passo importante para mim aqui no Independente. Espero poder ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos nessa temporada”, destacou o jovem defensor, de 21 anos.

Com a camisa do Galo, André Rosa vai buscar o seu terceiro acesso na carreira. O lateral subiu para a elite do Campeonato Catarinense em 2021 (Camboriú) e 2022 (Atlético Catarinense). Agora, quer a promoção com o Independente de Limeira.

“Estou muito motivado em ajudar o Independente a conquistar os seus objetivos. Sabemos da dificuldade da competição, mas vamos trabalhar duro para alcançar nossas metas. Quero contribuir da melhor forma possível para a equipe e buscar mais um acesso na minha carreira”, concluiu o jogador.

O Independente de Limeira volta a campo no sábado (29), às 17h, quando visita o Grêmio São-Carlense. A partida será válida pela segunda rodada da Segunda Divisão Paulista.