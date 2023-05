Atleta da Seleção Brasileira de Futsal, Natalinha cita evolução e afirma: "Ter visibilidade é muito importante"

A VAVEL Brasil entrevistou Natalinha, atleta do Esporte Clube Taboão e da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. A jogadora que brilhou com gols e com um show de habilidades na conquista da Copa Libertadores de futsal feminino pela equipe paulista comentou sobre os desafios e crescimento da modalidade, sobre sua carreira, conquistas e sobre o sonho realizado com sua convocação para a amarelinha.

Foto: Divulgação/Maurício Moreira

A pivô comentou sobre o crescimento da modalidade, que, cada vez mais, vem ganhando espaço e respeito ao redor de todo o país:

"O futsal feminino a cada ano vem crescendo, hoje no Brasil temos uma das principais ligas do mundo, onde estamos tendo um pouco mais de visibilidade com as transmissões de TV, isso dá mais espaço para os clubes irem atrás de patrocinadores e terem um grande retorno", disse a jogadora.

A atleta também comentou sobre a sua convocação para a seleção brasileira e sobre a expectativa do grupo para a disputa do Torneio Internacional:

"Foi um momento incrível, eu não esperava, mas tinha esperança, e quando eu vi meu nome na lista fiquei em êxtase. Sempre esperei por esse momento e agora quero desfrutar da melhor forma possível", completou a jogadora.

DEMAIS RESPOSTAS:



CONQUISTA DA LIBERTADORES E EXEMPLO PARA JOVENS ATLETAS DE TODO O PAÍS:

"Com certeza foi o principal título da minha carreira que ficará marcado na história. Foi um mix de sensações que não consigo descrever em palavras, foi um momento incrível para mim.

Saber que eu posso motivar muitas meninas é gratificante e sou muito grata a Deus por isso."

CHAVE DO SUCESSO NO TABOÃO E NA SELEÇÃO:

"Trabalho, muito trabalho. É saber absorver tudo que vem acontecendo na minha vida e saber separar o que a de bom e o que vem de aprendizado e continuar trabalhando sempre."

COMO A SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL E O TORNEIO INTERNACIONAL PODEM AJUDAR NO CRESCIMENTO DA MODALIDADE E SERVIR DE MOTIVAÇÃO PARA FUTURAS JOGADORAS:

"Acredito que quanto mais torneios desse tamanho forem realizados, mais olhos se voltarão ao futsal feminino. Ter visibilidade é muito importante pra gente, e esses campeonatos sempre trazem isso. As meninas que tem o objetivo de serem jogadoras olham e se inspiram, isso também é importante para a modalidade, porque fomenta nelas o sonho. A gente sabe que o esporte feminino ainda precisa evoluir muito no Brasil, o futsal principalmente. Mas poder disputar torneios dessa expressão certamente nos dá muita motivação para seguir."

Com Natalinha como uma de suas principais estrelas, a seleção disputa entre os dias 7 e 14 de maio o torneio internacional, na cidade de Xanxerê, em Santa Catarina. Além da pivô de 28 anos, o treinador Wilson Sabóia ainda conta com outras 14 atletas na luta pela taça.