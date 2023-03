Após 30 cobranças de pênalti, Criciúma elimina Avaí e avança às semifinais do Catarinense

O Criciúma eliminou o Avaí em uma longa disputa de pênaltis pelas quartas de final do Campeonato Catarinense nesta terça-feira (21), após um 0 a 0 no tempo regulamentar. A primeira partida entre as equipes também ficou no zero.

O Tigre venceu disputa de pênaltis por 14 a 13 após 30 cobranças. Apenas os goleiros Alexander e Gustavo e o lateral-esquerdo Natanael, do Avaí, erraram as finalizações.

Essa disputa igualou o recorde de cobranças de pênalti no Brasil. Em 2021, pelo Troféu do Interior do Campeonato Paulista, no jogo entre Ponte Preta e Botafogo também houveram 30 cobranças. A Macaca venceu por 14 a 13.

Dominio do Criciúma

Durante os 90 minutos, o Tricolor Carvoeiro teve as grandes chances para fazer o gol, principalmente na primeira etapa. O goleiro Alexander, do Avaí, foi o destaque no tempo normal.

Porém, a primeira finalização com perigo da partida foi do Leão da Ilha. Aos 4, Modesto correu pela direita e chutou rasteiro cruzado, mas parou em boa defesa de Gustavo.

As grandes oportunidades do Tigre aconteceram aos 6 e aos 12. No primeiro lance, Fabinho chutou rasteiro no canto e Alexander fez bela defesa. Na segunda, Marcelo Hermes cabeceou no travessão.

Outra grande oportunidade do Criciúma foi aos 14 da segunda etapa. O goleiro do Leão falhou após chute de Crystopher e a bola sobrou para Éder, que estava sozinho, mas chutou por cima do gol.

Maior público do estadual

Nesta partida foi batido o recorde de torcedores no estádio no Campeonato Catarinense de 2023. 14.440 pessoas estiveram no Heriberto Hulse.

Semifinal

Agora o Criciúma espera quem passa entre Hercílio Luz e Figueirense. A primeira partida ficou 1 a 0 para o clube de Tubarão.

O Tricolor Carvoeiro não chegava em uma semifinal do Catarinense desde 2020, quando perdeu para a Chapecoense. Nesse meio tempo, eles ainda caíram para a Série B de SC. 2023 foi marcado pela volta do clube à elite catarinense.