“Zagueiro prodígio” do Água Santa, Gabriel Toledo celebra invencibilidade na competição

Aos 18 anos, o zagueiro Gabriel Toledo não imaginava que, passados quatro jogos do Paulista Sub-20, o Água Santa estaria tão bem na competição - o Netuno venceu duas e empatou duas. No sábado, a equipe defende a invencibilidade contra o União Suzano, em casa, a partir das 15h.

Essa fase invicta é vista como motivação para o elenco e principalmente para o jovem defensor cujo nome vem sendo tratado com muito carinho no clube.

“Ficamos felizes demais com essa marca. Isso não é nada mais do que fruto do nosso trabalho no dia a dia e acho que o segredo é esse. Trabalhamos todos os dias no mais alto nível de concentração e dedicação e o resultado está vindo durante os jogos”, elogiou Toledo.

Foto: Léo Lima/Divulgação

Ainda em crescimento físico, Toledo diz não ter sentido a diferença da categoria sub-17 para a sub-20. Constantemente focado nas sessões de treinamento, o defensor do time de Diadema diz levar como motivação o fato de ter 18 anos e ser titular em uma competição estadual sub-20 importante como o Paulistão.

“O fator idade não é visto como pressão para mim e sim como motivação. Acho que isso me ajuda, pois tenho que entrar sempre muito concentrado e ligado nos mínimos detalhes do jogo. Acho que no decorrer dos anos fazendo isso todo dia você vai aprendendo a lidar com essa pressão e acaba virando uma coisa natural. O Sub-20 é diferente das outras categorias de base, a intensidade e o físico contam muito. Por isso, o treinamento e o preparo no dia a dia acabam sendo chave nesse processo”, explicou.