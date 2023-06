Eduardo Coudet demonstra sua insatisfação após empate e afirma que deixará o cargo

A noite de sábado (10) azedou no Mineirão, após empate entre Atlético-MG e RB Bragantino, por 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico do Galo, Eduardo Coudet, entregou o cargo, se despedindo dos jogadores e afirmou que não dirige mais o time.

Vale ressaltar, que a decisão pegou todos de surpresa, e que o clube não se manifestou com relação a saída, já que o comandante no vestiário, demonstrou sua insatisfação com o elenco e o ambiente ficou pesado.

O motivo, segundo o treinador, é que o clube não teria cumprido o combinado, no caso, entregar a ele um time que brigue por títulos. O argentino também reclamou das saídas de alguns atletas, como, por exemplo, Keno que foi para o Fluminense, Jair para o Vasco e Nacho Fernández para o River Plate.

O clube afirmou que houve a reposição com nomes pedidos pelo próprio comandante, que foram os casos de Edenilson, Patrick, Saravia e Battaglia. Durante a reclamação do treinador, o diretor de futebol Rodrigo Caetano interrompeu a fala e disse confiar no plantel atleticano, enfatizando que a hierarquia do clube precisa ser respeitada.

Coudet chegou ao Galo em janeiro deste ano, está de passagem marcada para a Argentina na madrugada deste domingo (11), onde irá tirar dias de descanso pela paralisação do futebol brasileiro em razão da data Fifa.