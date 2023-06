Remanescente, Eduardo Biazus projeta participação na Copa Paulista

Por muito pouco o Grêmio Prudente não conquistou o acesso na Série A3 neste ano. Porém, essa participação já ficou no passado, e o Carcará agora volta suas atenções para a disputa da Copa Paulista em julho.

Remanescente das últimas boas campanhas realizadas pelo clube, Eduardo Biazus é um dos trunfos da equipe neste segundo semestre. Diante disso, o defensor destaca os planos para a sequência da temporada.

"A expectativa é muito boa, pois o Grêmio nos últimos anos vem sempre chegando perto da final, e acredito que na Copa Paulista, vamos brigar mais uma vez pelo título como foi na A3. É uma oportunidade muito grande para o clube começar a disputar um campeonato nacional", afirmou.

Titular absoluto na zaga e com 30 partidas realizadas pela equipe desde que chegou no ano passado, Biazus ainda faz um balanço positivo deste começo de passagem pelo Carcará.

"Creio que até o momento eu consegui mostrar meu futebol no Grêmio. No ano passado conquistamos o acesso e o título. Neste ano na A3 disputamos o acesso, e mesmo não subindo de divisão, eu consegui estar na seleção do campeonato. Então acredito que estou tendo uma boa passagem aqui", analisou.

Já obre a preparação para a Copa Paulista, Eduardo Biazus enfatiza o trabalho pesado que está sendo feito visando o início da competição.

"Estamos na segunda semana (de preparação), com treinos em dois períodos é bastante puxado. Pré-temporada é sempre desgastante, mas entendemos que vamos colher os frutos lá na frente", concluiu.

O Grêmio Prudente estreia na Copa Paulista no dia primeiro de julho. Data em que enfrenta o Noroeste, fora de casa, pela abertura da competição.