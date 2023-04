Oeste anuncia chegada do zagueiro Lucão, ex-São Caetano

O zagueiro Lucas Almeida, conhecido como Lucão, foi oficialmente anunciado pela equipe do Oeste na tarde desta terça-feira (25). O atleta vem de oito jogos pelo São Caetano na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e tem contrato com o clube até o final de abril de 2024. O jogador comentou sobre o que fez ele aceitar a proposta do Rubrão.

“O que me motivou foram os desafios impostos pelo clube. Voltar ao cenário nacional é o principal objetivo, e é claro que a Copa Paulista é um dos caminhos para isso, e já também projetando uma ótima série A2 para buscar voltarmos a elite do estadual”, disse.

No currículo o atleta soma passagens também por clubes como Cabofriense, Portuguesa Santista, Portuguesa-RJ, Taubaté, Água Santa e o FC Setúbal, de Portugal. Sua passagem mais recente foi pelo São Caetano, onde realizou oito partidas, sendo quatro delas como titular. Ao todo, foram 461 minutos em campo. O jogador também falou sobre o que espera para a sequência da temporada, visto que o Rubrão já se prepara para a disputa da Copa Paulista de 2023.

“Estamos nos preparando desde cedo para justamente chegarmos a final, então creio que o planejamento está sendo bem feito e com convicção de que faremos uma ótima campanha no campeonato”, contou.