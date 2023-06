Tipa realça evolução do Cruzeiro e mira confronto contra Corinthians: "Ajustando todos os detalhes"

O Cruzeiro tem uma grande missão nas quartas de final do Brasileirão Feminino: superar o Corinthians para seguir na competição. O time estrelado foi o oitavo colocado na classificação geral, confirmando sua vaga na última rodada da competição. Ciente de algumas dificuldades das Cabulosas, Tipa falou sobre os pontos a melhorar, além da força do grupo.

"Queremos chegar ainda mais fortalecidas para a fase mata-mata. Seguimos treinando muito forte e ajustando todos os detalhes para apresentar a cada novo jogo um rendimento melhor. Vamos sempre estudar e corrigir o necessário, para que possamos evoluir", disse a atleta.

A atacante citou também pontos fortes do time comandado pelo técnico Felipe. Segundo ela, as Cabulosas têm buscado ser cada vez mais homogêneas e treinado a verticalidade.

"Hoje nós estamos trabalhando para termos cada vez mais nossa equipe homogênea. Treinando muito nossa verticalidade no jogo, buscando a todo instante chegadas rápidas e fortes para buscarmos o gol", apontou.

Por fim, a jogadora falou sobre seu desempenho no clube até o momento. Tipa se mostrou contente pelo destaque individual e valorizou ainda mais o apoio à equipe.

"Estou feliz pelo que estou conseguindo apresentar no Cruzeiro até aqui, claro que venho buscando a evolução a cada treino e jogo, e deixando meu melhor dentro de campo para ajudar minha equipe e companheiras", finalizou.

O Cruzeiro enfrenta o Corinthians em dois jogos nas quartas de final do Brasileiro. A primeira partida acontece no dia 19, às 20h, no Estádio Ipatingão.