Kethilyn Dias comenta desempenho do Flamengo no Brasileiro Sub-20

O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 é o mais esperado pelas atletas de categoria de base, já que reúne as melhores equipes do Brasil em uma competição que se torna cada vez mais disputada. O Flamengo é um dos times com uma categoria de base bem consolidada e que marca presença em todas as temporadas.

A zagueira Kethilyn Dias, que defendeu o clube nesta temporada no campeonato, avaliou o desempenho da equipe.

"Não tivemos nenhuma derrota, o que demonstra claramente a força do Flamengo nestas competições e as adversárias reconhecem essa força também. Está mais disputado e competitivo a cada ano. Existe um equilíbrio entre os times que antes não era tão visível. Foi muito gostoso jogar essa competição e, com certeza, ano que vem será ainda mais."

Em 10 jogos, o Flamengo empatou uma e venceu as outras nove e, mesmo assim, não conseguiu a classificação para as quartas de final, já que houve uma disputa muito grande pelo saldo de gols. O clube rubro-negro terminou em terceiro lugar no Grupo C.

Neste ano, as meninas da categoria Sub-20 do time carioca ainda disputam o Campeonato Carioca Sub-20, que tem previsão para acontecer no segundo semestre.