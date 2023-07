Ituano busca empate contra Ceará na Arena Castelão

Na noite desta sexta-feira (28), o Ceará e Ituano empataram por 1 a 1, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro. Erick marcou para o Vozão, e Wesley Pomba empatou para os visitantes.

Vozão domina e marca no finalzinho

O jogo começou bastante disputado entre ambas equipes, com um "lá e cá" interminável, e sem boa pontaria. Aos 21, Erick chegou em boa jogada, mas chutou bem longe da meta. Na sequência, William Maranhão arriscou da entrada da área, e também errou. O Ituano não deu tanto trabalho para ao Ceará, que em momento algum perdeu o controle do jogo, e seguia criando boas oportunidades. Aos 44, Erick teve uma grande chance de gol e chutou por cima. Na sequência, em jogada com passe livre de Jean Carlos e Bissoli, e Erick mandou para o fundo das redes, colocando o Vozão em vantagem na partida.

Ituano deixa tudo igual

A etapa final recomeçou com o Ceará seguindo no mesmo pique, dominante, decidido e destemido. Aos 10, Jean Carlos fez lindo lançamento para Bissoli, que mandou de primeira, mas errou o alvo por muito pouco. Na sequência, Wesley tentou finalizar na pequena área, mas Bruno Ferreira fez a defesa. Aos 34, Wesley acertou um chute belo de fora da área e deixou tudo igual.

Como fica ?

Com o resultado, o Ceará vai a 29 pontos, ficando na décima posição da tabela. Já o Ituano tem 21 pontos, e está na 14° posição.

Próximos jogos

Na próxima rodada, na quarta-feira (2), o Ceará encara o Guarani, às 21h30, fora de casa. Já o Ituano joga contra a Tombense no mesmo dia, só que às 19h, pela 21ª rodada, em casa.