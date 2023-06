Ceará vence Chapecoense na Arena Castelão

Na noite desta sexta-feira (2), Ceará venceu a Chapecoense, por 2 a 0, na Arena Castelão. Jean Carlos e Vitor Gabriel anotaram para o Vozão.

Ceará domina e marca

O jogo começou com o Ceará, movimentando e dominando os minutos iniciais. O Vozão chegou com Danilo Barcelos que desviou de cabeça após cobrança de falta de Jean Carlos, mas João Paulo segurou a bola.

Na sequência, Jean Carlos cobrou falta na entrada da área pelo lado direito do ataque e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Vozão. Já na reta final, o Verdão finalmente reagiu e respondeu com Cazonatti, que chegou bem, mas parou em Richard.

Verdão domina, mas Ceará amplia

A partida recomeçou um tanto diferente, já que o Verdão voltou disposto, e quase engoliu o Vozão, que não conseguia construir jogadas, nem levar perigo. Aos 29, a Chape chegou com Danrlei finalizando de dentro da área, a bola bate em Alisson, perdeu velocidade e Danilo Barcelos tirou o perigo para a linha de fundo.

O Ceará continuou sendo pressionado, mas criou até boas chances em contra-ataques, que foram desperdiçadas. O jogo se encaminhava para o final, e Vozão era empurrado pela torcida e se defendia como podia. Aos 38, o goleiro alvinegro mais uma vez salvou de um possível empate, na finalização de Richard, da Chape.

Nos acréscimos, o meia Kaio Mendes se chocou com Willian Maranhão e deixou o gramado de ambulância, sendo aplaudido pela torcida do Ceará. Aos 57, em contra-ataque do Vozão, Vitor Gabriel saiu do próprio campo de defesa, chegou na entrada da área e finalizou. A bola desviou, matou João Paulo e morreu dentro da rede.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Ceará soma 16 pontos e é o sétimo colocado na tabela. A Chapecoense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 9 pontos.

Próximos Jogos

Os times entram em campo novamente na terça-feira (6). A Chape enfrenta o Vila Nova na Arena Condá, às 19h. Já o Ceará encara o Atlético-GO no Antônio Accioly às 21h30. Os duelos são válidos pela 11ª rodada.