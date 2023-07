Martina se diz preocupada com o final de jogo da Alemanha: "Temos que resolver isso melhor."

Perdeu! A seleção feminina alemã teve um revés contra a Colômbia em Sydney no segundo jogo da fase de grupos , perdendo apenas por 2 a 1, nos acréscimos.

Martina Voss-Tecklenburg, técnica da seleção Feminina Alemã comentou sobre o segundo gol da Colombia que sacramentou a derrota.

"Uma ação como essa que leva a um escanteio não deveria acontecer aos 96 ou 97 minutos porque estávamos claramente com a posse de bola. Temos que resolver isso melhor. Os colombianos jogaram bem, bloquearam bem Sjoeke Nüsken e, depois, um gol de cabeça a dez metros de distância merece respeito. Mas agora perdemos por 2 a 1, isso é fato. Agora temos que nos preparar para o próximo adversário, onde ainda temos a chance de nos classificarmos para as oitavas de final."

Para e treinadora é essencial que a equipe saiba ter inteligência em momentos cruciais e ela destacou isso. "Temos que ser inteligentes lá e pensar um pouco mais em ganhar futebol. Ainda estaríamos na frente com esse saldo de gols se tivéssemos saído com um empate. Isso teria sido bom para nós. Agora a pressão é um pouco maior, mas também temos que saber lidar com a pressão e crescer com as ações e pensar como queremos atuar contra a Coreia do Sul. Eles não vão revelar nada e vão querer se despedir com uma boa exibição. Todo mundo sempre joga no limite contra grandes nações e agora temos que nos adaptar a isso."

Martina afirma que Alemanha sofre com baixa autoestima e confiança

Ainda sobre o final da partida, Martina acabou deixando escapar que a sua equipe sofre de baixa autoestima e atua sem confiança. "Temos isso em nossos próprios pés. Podemos decidir as coisas por nós mesmos, então temos que ter autoconfiança para fazer isso. Nós vamos trabalhar nisso. Vamos tentar melhorar um pouco as coisas. A Coreia do Sul é um adversário diferente. Preocupar-se não ajuda agora. Vamos nos concentrar nas próximas tarefas e depois tentar vencer o jogo contra a Coreia do Sul."

Sobre a lesão de Sara Doorsoun, a técnica comentou que deve ser grave. "Ela tem uma lesão muscular. Temos que ver como é difícil. Ainda não podemos dizer isso porque ainda não fizemos o diagnóstico."

A comandante europeia ressaltou a garra e a moral da equipe sulamericana, sua adversária. "A Colômbia defendeu apaixonadamente em muitas situações. Não conseguimos jogar pelas alas com a frequência que queríamos. Às vezes era um pouco agitado demais. Não criamos 100% de chances de gol hoje. Faltou posicionamento, qualidade e precisão para isso hoje."

Para a treinadora agora é tudo ou nada em busca da classificacação para a próxima fase. "Nós, como treinadores, temos que dar o exemplo. É nosso trabalho agora ver quem está voltando, quem está fresco. Um lida agora mais intensamente com a Coréia do Sul. Sabemos que temos de vencer este jogo e vamos abordar as coisas com clareza. Não vamos adoçar as coisas e também vamos lidar com coisas que não estamos fazendo tão bem no momento. A equipe também é muito autocrítica. Vamos encorajar os jogadores e não nos deixar dividir. Não tenho dúvidas de que não conseguiremos."

Sequência

Segunda no grupo H com três pontos, a seleção alemã avançará muito provavelmente graças a um bom saldo de gols com uma vitória na última rodada preliminar contra a Coreia do Sul na quinta-feira (3) as 7h.