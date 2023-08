Xavier ganha espaço e ajuda Avaí em remontada na Série B

O Avaí pode fechar a 21ª rodada da Série B fora da zona de rebaixamento. Em uma remontada repleta de superações, o Leão da Ilha conta um a força de uma jovem promessa do futebol brasileiro para seguir com sua recuperação.

Trata-se de Xavier, volante de 23 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians. O atleta foi contratado pelo clube de Santa Catarina no início de 2023, após fazer 52 jogos com a camisa do Timão. Atuando frequentemente na equipe comandada por Eduardo Barroca, o jogador comentou sobre o processo de adaptação no clube de Florianópolis.

"Foi tranquilo [processo de adaptação]. Cheguei no Leão e fui super bem recebido. O clube possui um estrutura muito boa e grandes profissionais. Quando teve o interesse do Avai, avaliamos que podia ser uma boa oportunidade deu estar jogando com uma maior frequência", disse o jogador.

Em campo durante 11 partidas da campanha do Leão na segundona, Xavier ajudou o clube em grande trajetória de superação para se afastar do Z-4. Após uma sequência de 11 partidas sem vitórias, o Avaí voltou a somar pontos e pode escapar da zona da degola na próxima rodada do torneio. Em caso de vitória diante do Mirassol e com uma combinação de resultados, a equipe pode fechar a semana fora da zona de rebaixamento. Atualmente, o time da Ressacada ocupa a 18ª posição com 17 pontos somados. Questionado sobre o segredo da mudança de chave do grupo, Xavier ressaltou a continuidade dos trabalhos.

"A continuidade dos trabalhos [foi a chave para a virada]. A gente vinha trabalhando muito forte e uma hora o resultado em campo ia aparecer, e agora não será diferente. Temos que manter o foco e buscar os resultados positivos para sair dessa situação o quanto antes".

Com 23 anos de idade, o camisa 39 divide vestiário com jogadores renomados no futebol nacional. Ao lado de referências como Welington, Felipe Bastos, Robinho e Cortez, o atleta comentou também sobre a importância da convivência com os experientes e sobre como isso o ajuda a evoluir cada vez mais.

"É sempre muito bom ter uma elenco que possua essa mescla de jogadores mais velhos com jovens. O time só tem a ganhar! Nós jovens sempre estamos buscando aprender com os mais experientes e profissionalmente isso é muito bom não só pra gente, mas para o time como um todo", afirmou.

Em constante evolução dentro de campo, Xavier e o Avaí buscam seguir somando pontos para se afastar de uma situação desconfortável na tabela. Contando com o apoio do torcedor avaiano, o craque com valor de mercado estimado na casa dos quatro milhões de reais, segundo informações do Sofascore, ainda comentou sobre o que esperar da equipe para o segundo turno do Campeonato Brasileiro: "A continuidade do trabalho e o foco em sair dessa situação não pode mudar. Temos e vamos atrás de grandes vitórias para estar saindo de vez dessa situação e ter um segundo turmo mais tranquilo".

Com Xavier a disposição e com fome de vitórias, o Avaí volta a campo amanhã, diante do Mirassol, no interior de São Paulo em busca de seguir com uma história de superação e união dentro e fora dos campos.